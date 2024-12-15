"ستخسر أينما تذهب" .. مالك ليون يرد بقسوة على سخرية ناصر الخليفي منه

الخلاف بين الرجلين والتراشق في التصريحات لا يتوقف أبدًا

لا يتوقف الثنائي، ناصر الخليفي وجون تيكستور، رئيسا ناديي باريس سان جيرمان وليون على الترتيب على التراشق بالتصريحات والاستفزاز المتبادل، وقد كانت الحلقة الأخيرة من الرجل الثاني قبل المباراة المرتقبة في الدوري الفرنسي بين الفريقين.

تيكستور الذي يمتلك نادي بوتافوجو البرازيلي كذلك بجانب ليون نشر، عبر إنستجرام، صورة رسالة مرسلة له من الخليفي تحمل سخرية لاذعة منه، حيث كتب له الرجل القطري "أنت لا تفهم أي شيء في كرة القدم وستخسر أينما تذهب".

الرجل صاحب الـ59 عامًا لم يكشف عن توقيت الرسالة، لكنه رد عليها بطريقة قاسية، إذ نشر صورته مع كأس ليبرتادوريس الذي تُوج به ناديه البرازيلي مؤخرًا ليرد عمليًا على توقع الخليفي له بالفشل أينما يتواجد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 34 نقطة فيما يتواجد ليون خامسًا برصيد 25 نقطة وقد صدر قرار بهبوطه إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم لمشاكل مالية، ولكن مالكه مازال يُصر على أنه لن يهبط.

يُشار إلى أن أساس الخلاف بين الخليفي وتيكستور يعود إلى اختلاف وجهات النظر بشأن حقوق البث التلفزي بجانب المنافسة بين الفريقين على المستوى المحلي، حيث كان تيكستور قد قال أنه يُنافس دولة قطر وليس مجرد نادٍ.