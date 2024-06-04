الخلاف يتصاعد.. مشكلة مبابي مع باريس قد تصل إلى المحاكم!

لاعب ريال مدريد الجديد لن يمر انتقاله بهدوء كما كان مرجحًا

رغم أن رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان كان متوقعًا ومر بهدوء، إلا أن الفترة المقبلة قد تشهد اشتعال ملفات صراع بين اللاعب وناديه السابق.

هذا ما صرحت به صحيفة "ليطيب" الفرنسية والتي أشارت إلى أن مبابي لديه بالفعل مستحقات متأخرة عن شهري أبريل ومايو قبل أن يرحل في يونيو بنهتية عقده.

هذه المستحقات لها علاقة بمكافآت كانت مقررة في عقده الأخير مع باريس، ويبدو أن النادي العاصمي غير مستعد لدفع هذه المبالغ.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أشارت إلى أن منع هذه المكافآت هو قرار شخصي للخليفي الذي أبرم وعودًا شفهية مع مبابي بالتنازل عن جزء من مكافآت الولاء المنصوص عليها في التعاقد والبالغة 80 مليون يورو.

الالتزام الكتابي هو الشيء الذي سيفيد أيًا من الطرفين في ساحات المحاكم، وهي الوجهة التي قد نرى فيها الطرفين قريبًا!.