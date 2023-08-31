الخلاف مع "يويفا" مستمر؟ برشلونة يقاطع قرعة دوري أبطال أوروبا!

برشلونة قرر مقاطعة قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا..

قرر نادي برشلونة الإسباني عدم توجه كبار مسؤوليه إلى مدينة موناكو الفرنسية لحضور قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، التي تقام مساء الخميس.

برنامج "El Chiringuito" التلفزيوني الإسباني أكد أن جوان لابورتا رئيس برشلونة، والبرتغالي ديكو المدير الرياضي الجديد في النادي الكتالوني لن يكونا حاضرين في قرعة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الفور طفت على السطح التكهنات بشأن الخلاف بين برشلونة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أعقاب قضية نيجريرا الشهيرة، والحديث عن إمكانية معاقبة النادي الكتالوني بالحرمان من المسابقات القارية بسببها.

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لكن التقرير أشار إلى أن لابورتا وديكو ربما يعملان حاليًا على إغلاق بعض الصفقات التي يحاول برشلونة إتمامها في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية 2023.

ويعمل برشلونة على ضم صفقتين حاليًا، الأولى بالتعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو من مانشستر سيتي، ومواطنه جواو فيليكس قادمًا من أتلتيكو مدريد.

وعلى مستوى الراحلين، فيعمل برشلونة على إنهاء صفقة انتقال أنسو فاتي إلى برايتون، وإيجاد مخرج للثنائي ماركوس ألونسو وإيريك جارسيا.