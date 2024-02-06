الخلاف تجدد في جدة .. كواليس اللقاء الأول بين جاياردو وكريم بنزيما بعد أزمة معسكر دبي

بنزيما رفض طلب جاياردو فتجدد الخلاف بينهما مرة أخرى..

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شارك المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لليوم الثاني على التوالي في المران الجماعي للاتحاد السعودي، بعد فترة غياب، على إثر خلافه مع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

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الفرنسي كان قد تخلف عن العودة لجدة في المعاد المحدد له بعد انتهاء الإجازة التي منحها جاياردو للاعبين خلال فترة التوقف الحالي، نظرًا لإقامة منافسات كأس آسيا قطر 2023.

وعلى خلفية هذا التخلف، قرر الأرجنتيني استبعاد بنزيما من معسكر الفريق في مدينة دبي الإماراتية، وخضوعه لتدريبات انفرادية في جدة.

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ومن جانبها، كشف صحيفة "الرياضية" عن كواليس أول لقاء في التدريبات الجماعية بين جاياردو وبنزيما بعد انتهاء معسكر العميد في دبي في 30 من يناير الماضي، موضحة أن الخلاف تجدد في أول لقاء، بعدما طلب المدرب من الفرنسي التوجه لأداء تدريبات انفرادية، إذ رفض الأخير ذلك، موضحًا لمدربه أنه انتهى من البرنامج المُعد له عندما كان الفريق في دبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيما أراد الانضمام للتدريبات الجماعية، وتحديدًا المناورة التي أجريت للاعبين الاحتياطيين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مواجهة الفيصلي الأخيرة في كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو ما رفضه المدرب، وأغضب اللاعب، ليخرج من التدريبات.

لكن أكدت "الرياضية" أن شركة النادي الجداوي أنهت الخلاف بين الثنائي بالفعل، لكن أدى بنزيما تدريبات لياقية في مران أمس الثلاثاء، كونه سيغيب عن مواجهة الطائي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

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