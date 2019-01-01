الخطيب يجتمع مع مدير الناشئين ويرفض الحديث عن الفريق الأول

لم يحن موعد محاسبة الفريق الأول بكرة القدم للنادي الأهلي حتى الآن

فيسبوك تويتر بلال محمد

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقد اجتماعاً مع فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين في القلعة الحمراء، لمناقشة التقرير السنوي للقطاع بعد الانتهاء من الموسم الرياضي في كافة الأعمار السنية.

ويتطرق رئيس النادي إلى تطوير القطاع وكيفية النهوض به لتحقيق احتياجات الفريق الأول لكرة القدم، وكذلك الاستفادة من الكوادر الإدارية والفنية الموجودة.

وكان الخطيب قد اجتمع اليوم مع خالد الأمين مدير الأكاديميات؛ لمناقشة التقرير السنوي والبدء في تطوير الفروع وإنشاء فروع جديدة.

ولم يتطرق رئيس النادي لأية أمور تخص الفريق الأول في الوقت الراهن؛ لأن الموسم لا يزال مستمراً، وكالعادة لا تتم مناقشة أية أمور إدارية أو فنية في ذلك التوقيت، خاصة وأن الفريق يركز جهوده على الفوز بمبارياته المتبقية في مسابقة الدوري للحفاظ على اللقب.

⭕️لاسارتي مدرب الأهلي سيعقد جلسة خاصة مع معاونيه خلال الفترة الحالية لوضع خطة للمباريات المقبلة.



الأوروجوياني حدد بعض الملفات للمناقشة بها مع جهازه المعاون قبل مواجهة سموحة، لمعالجتها من أجل التتويج بالدوري.👀 pic.twitter.com/SXAE8zMWxe — جول مصر (@goaleg) May 7, 2019

ونفى بيان الأهلي، كل الأخبار التي ترددت حول رحيل أحد من الجهاز الفني أو اللاعبين مشيراً إلى أن هذا حديث عار تماماً من الصحة.

الجدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد لعب 29 مباراة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة.