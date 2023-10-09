الخطوة الرسمية الأولى .. السعودية تبدأ التحركات نحو استضافة كأس العالم 2034

الاتحاد السعودي لكرة القدم يبدأ التحرك الرسمي الأول في سبيل تحقيق هدف استضافة مونديال 2034..

اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم الخطوة الرسمية الأولى في سبيل تحقيق حلم استضافة المملكة لمنافسات بطولة كأس العالم 2034.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن إرسال خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 عن نية الترشح لاستضافة نسخة 2034 من كأس العالم، ويمثل هذا الخطاب تأكيدًا رسميًا على التزام المملكة بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب البيان، فإن المملكة تعتزم في ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 تنظيم نسخة استثنائية من البطولة تعكس حرص المملكة على الاستثمار في تطوير كرة القدم، وتقدم في ذات الوقت تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسؤولين والجماهير.

وقال ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بهذه المناسبة: "كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح المملكة باستضافة نسخة عام 2034 من بطولة كأس العالم، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع".

وأضاف: "المملكة تركز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدرات المملكة لتنظيم هذه البطولة والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم".

وحظي إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نيّة الترشح وبعد أقل من 72 ساعة على تأييد أكثر من 70 اتحاد من مُختلف القارات، عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها عن دعم المملكة لاستضافة البطولة.

وسيتم الكشف في وقت لاحق عن المزيد من التفاصيل حول ملف ترشّح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.