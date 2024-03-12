الخطوة الأولى .. ليفربول يتعاقد مع "غريم كلوب" ويمنحه صلاحيات مطلقة!

صاحب قرار مؤثر في مشروع المستقبل للريدز

أعلنت إدارة نادي ليفربول، اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميًا من مايكل إدواردز، لتولي منصب جديد داخل قلعة "الآنفيلد"، بدءًا من الموسم المقبل.

مايكل إدواردز، هو المدير الرياضي السابق لليفربول، والذي كان قد انضم للنادي قبل 10 سنوات وشكل مشروعًا ناجحًا بالتعاون مع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني، قبل أن يختلف الثنائي ويرحل إدواردز، ليتحول المدرب الألماني إلى الرجل الأول في الآنفيلد.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن مايكل إدواردز يعود إلى ليفربول في منصب قيادي، ليس مديرًا رياضيًا، حيث ستكون له صلاحيات مطلقة في إدارة العمليات بفريق الكرة وصاحب قرار مؤثر في مشروع النادي المستقبلي سواء على مستوى الصفقات أو ملف المدير الفني الجديد.

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ويسعى ليفربول لتأمين جدران الفريق، حتى لا يتعرض إلى أي هزة بعد إعلان مدربه يورجن كلوب الرحيل مع جهازه المعاون بنهاية الموسم الجاري، فيما ترتبط عدة أسماء بخلافة المدرب الألماني، وأبرزها تشابي ألونسو، مدرب بايرليفركوزن ولاعب الريدز السابق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أول المهام الموكلة إلى إدواردز، هي حسم تعيين ريتشارد هيوز، مديرًا رياضيًا للنادي والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي بنهاية الموسم.

وحرصت إدارة الريدز على حسم التعاقد مع إدواردز قبل انتهاء الموسم، من أجل منع أي منافس من خطفه، خصوصًا أنه تلقى عروضًا قوية في الفترة الأخيرة كان أبرزها من تشيلسي.