الخطة تشواميني.. ريال مدريد يحسم الرتوش الأخيرة في صفقة جود بيلينجهام

العملية تطبخ على نار هادئة

يطمح ريال مدريد لإنهاء صفقة لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام بنفس الطريقة التي فعل بها ذلك مع أوريلاين تشواميني الصيف الماضي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من النادي الملكي أكدت أن بعضا من مسؤوليه غادروا بالفعل إلى ألمانيا لإتمام كل ما يخص الصفقة مع نادي بوروسيا دورتموند.

ريال مدريد يعتزم إبرام الصفقة وإعلانها قبل الميركاتو المقبل، وهو نفس السيناريو الذي اتبعه في حسم صفقة تشواميني الصيف الماضي من أجل الإفلات من منافسة الخصوم بشأن اللاعب الموهوب.

"ماركا" تؤكد أن العملية لن تقل قيمتها بأي حال من الأحوال عن ١٠٠ مليون يورو، مع بنود أخرى تخص أداء لاعب الوسط الإنجليزي في سانتياجو برنابيو.