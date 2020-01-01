الخطة تتغير.. بوجبا مستمر مع مانشستر يونايتد

هل تراجع بوجبا عن الانضمام إلى ريال مدريد أو يوفنتوس؟

كشفت مصادر صحفية إنجليزية أن مسألة رحيل بوجبا عن صفوف مانشستر يونايتد قد تراجعت أسهمها، ويبدو أن النجم الفرنسي مستمر مع الشياطين الحمر.

وكانت الأخبار كلها تسير في الفترة الأخيرة تجاه رحيل متوسط الميدان الدولي الفرنسي عن صفوف مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتصدر اسما ريال مدريد ويوفنتوس الأندية المقترحة لتكون وجهات مقبلة لبوجبا، وسط تلاعب كبير في التصريحات من وكيل أعماله مينو رايولا.

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ولكن بسبب مستجدات فيروس كورونا ونظرًا لتألقه في وسط الملعب مع برونو فيرنانديش مؤخرًا، يبدو أن بوجبا قد يكمل مسيرته مع مانشستر يونايتد.

وكان أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر قد لمح إلى رغبته في استمرار متوسط الميدان الفرنسي، حيث قال مؤخرًا: "بالطبع نريد إبقاء أفضل اللاعبين مثله"

وحول ذلك، ذكرت المصادر الإنجليزية أنه إذا لم تكن هناك حاجة فورية لبيع بوجبا، فإن بطل كأس العالم 2018 سيستمر مع اليونايتد.

وينتهي عقد بوجبا صيف العام المقبل، لذلك بدأت المفاوضات بين إدارة مانشستر يونايتد وبين وكيل أعماله مينو رايولا حول التجديد المحتمل.

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يذكر أن بوجبا قد ارتبط بصورة كبيرة بريال مدريد منذ مارس الماضي، حيث عاد مواطنه زين الدين زيدان لقيادة الفريق الملكي وأبدى رغبة كبيرة في ضمه.