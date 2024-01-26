"الخطة ب".. لابورتا يعثر على الرجل المناسب لخلافة تشافي

صداقة ديكو تعزز من فرص البديل المنتظر

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطة جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة في المرحلة المقبلة، بشأن البحث عن بديل لتشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للبلوجرانا.

ويعاني برشلونة على مستوى النتائج تحت قيادة تشافي هذا الموسم، حيث خسر لقبي كأس السوبر الإسباني وكأس الملك في أسبوع واحد، ويبتعد بفارق 8 نقاط عن جيرونا متصدر الليجا.

وأكد مانو كارينيو، الصحفي بإذاعة "كادينا سير"، أنه في حال حدوث نتائج كارثية وغادر تشافي مقعده قبل نهاية الموسم، وهو أمر يبدو صعبًا، فإن رافائيل ماركيز سيتولى مهمة الفريق مؤقتًا.

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وأضاف: "أما إذا أنهى تشافي الموسم، فيبدو أن تياجو موتا، مدرب بولونيا سيكون الرجل المفضل لدى جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني، حتى قبل ماركيز".

وما يعزز هذه المزاعم أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، والذي يرتبط بعلاقة قوية مع تياجو موتا، منذ أن تزاملا في غرفة الملابس كلاعبين في برشلونة، طرح اسم مدرب بولونيا الحالي كبديل في حالة عدم استمرار تشافي مع البارسا.

ويسير موتا بشكل مميز مع بولونيا، حيث يحتل الفريق المركز السابع، وبات على بعد نقطة واحدة فقط من المراكز الأوروبية ونقطتين فقط من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.