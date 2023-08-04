الخسارة من يوفنتوس أثرت عليهم .. نجوم ريال مدريد يتركون غرفهم غارقة في القاذورات!

ريال مدريد خسر بثلاثية من يوفنتوس

أثرت الهزيمة على لاعبي ريال مدريد، من يوفنتوس، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، بشكل واضح.

وخسر الميرينجي من يوفنتوس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في المعسكر الإعدادي في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل الموسم الجديد.

ونشرت صحيفة "ماركا" تقريرًا عن حالة غرفة خلع الملابس للفريقين عقب المباراة، والتي أظهرت مدى تأثر لاعبي الفريق الملكي بالخسارة.

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في غرفة خلع ملابس الفريق الإسباني، لم يتناول لاعبي ريال مدريد، أي من المكملات الرياضية قبل المباراة أو بعدها، وكذلك الفاكهة ولم يستخدم الفريق أي من زجاجات المياه التي كان تم توفير للاعبين، وأكياس الثلج للاستشفاء.

أما في غرفة خلع ملابس يوفنتوس، ظهرت ورقة بها تكتيك أليجري من أجل إيقاف الميرينجي، وكذلك بعض المعدات الرياضية لزيادة المعدل البدني للاعبين.

ولم يتناول لاعبو ريال مدريد شطائر البرجر الموجودة في غرفتهم على عكس لاعبو يوفنتوس، كذلك لم يستخدم لاعبو ريال مدريد أي من الضمادات وكانت مرمية على الأرض، عكس غرفة خلع ملابس الفريق الإيطالي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، أنهى استعداده للموسم الجديد الذي ينطلق بمباراة أتلتيك بيلباو يوم السبت 12 أغسطس، على ملعب سان ماميس.