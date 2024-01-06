الخسارة ستكون كبيرة .. قرار مفاجئ من هندرسون بشأن الدوري الإنجليزي!

هل يتخذ هندرسون هذا القرار؟

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لا يمر الاتفاق بأفضل فتراته خلال الوقت الحالي، في ظل تراجع نتائجه الفترة الماضية، ليبدأ النجم الإنجليزي جوردان هندرسون في التفكير باتخاذ قرار سيكون مفاجئًا!

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وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن هندرسون يُكافح حاليًا من أجل الاستمرار مع الاتفاق، الذي انتقل له خلال صيف 2023 مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن مشاكل هندرسون زادت خلال الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستوى الاتفاق، وهو الأمر الذي يدفعه للتفكير بجدية للرحيل عن النواخذة والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، الأمر الذي قد يكلفه ملايين الجنيهات الإسترلينية.

كما أن هندرسون لم يتكيف مع الأجواء الحارة والرطوبة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن حضور جماهير فريقه يكون ضعيفًا عكس ما هو معتاد عليه، وفقًا لما ذكرته الجريدة البريطانية.

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وقام جوردان بالتواصل مع زملائه بالفريق، وأخبرهم بأنه يمتلك عروضًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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