"الخاسر الأكبر" من اعتزال كروس يبحث عن طريقة لمغادرة ريال مدريد!

كلمة السر قد تكون إدارة النادي

خسارة هائلة تلقاها ريال مدريد باعتزال توني كروس، بسبب النقص الذي سيتركه اللاعب في خط الوسط للمدرب كارلو أنشيلوتي، ولكن الإيطالي ليس الخاسر الوحيد.

داني سيبايوس، لاعب الوسط المُهمش، الذي لا يشارك بصفة منتظمة وخسر مكانه في اليورو مع منتخب إسبانيا، كان يطمح في الخروج من أجل البحث عن فرصة بفريق آخر يمنح له إمكانية اللعب أساسيًا.

شبكة "ريليفو" الإسبانية، قالت إن الأمور أصبحت أكثر تعقيدًا الآن بالنسبة لسيبايوس، لأنه من ناحية لن يحصل على دور أساسي في وجود إدواردو كامافينجا، أوريليان تشواميني، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي وجود بيلينجهام.

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ومن ناحية أخرى لا يريد النادي التخلي عنه، حيث يعتبرونه بديلًا جيدًا في أوقات تلاحم المباريات أو تعرض اللاعبين الأساسيين للإصابة، وهو الدور الذي لا يُقنع سيبايوس.

وأوضحت "ريليفو" أن اللاعب يشعر بالغضب بسبب عدم ذهابه مع إسبانيا في اليورو بقيادة لويس دي لا فوينتي، الذي يعتبر من أشد المعجبين به، لذلك سيحرص على معالجة هذا الأمر من أجل إحياء مسيرته هذا الصيف.

وسيكون على لاعب الوسط الإسباني أن يأخذ زمام المبادرة الآن لحل الأزمة، سواء عن طريق القدوم بعرض مغرٍ لريال مدريد، أو استغلال العلاقة الجيدة التي تجمعه بإدارة النادي وكارلو أنشيلوتي لتسهيل رحيله.

يذكر أن سيبايوس الذي ينتهي عقده مع ريال في 30 يونيو 2027، ظهر في 27 مباراة فقط مع ريال بكل البطولات خلال موسم 2023/2024، بمجموع 862 دقيقة فقط.