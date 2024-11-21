حين عاد الخائن إلى برشلونة.. لويس إنريكي يكشف أكثر لحظات "كامب نو" رعبًا!

أيام لا تنسى في تاريخ العداوة بين قطبي إسبانيا

خلال الحلقة الخامسة من وثائقي "EL NOU CLAM" المنتج بالشراكة مع نادي برشلونة وتليفزيون كتالونيا، تطرق لاعب ومدرب برشلونة السابق لويس إنريكي ومدرب باريس سان جيرمان الحالي إلى لحظة لا ينساها جرت في ملعب "كامب نو".

وقال إنريكي: "المباراة التي عشت فيها أفضل الأجواء في كامب نو جماهيريًا خلال 8 أعوام قضيتها مع الفريق كانت يوم عودة فيجو!، لقد كان كامب نو مرعبًا بحق".

وأردف: "فيجو كان أخًا لنا، كان أخًا حقيقيًا، كان أفضل لاعب لدينا وقد غادر إلى مدريد!" في إشارة إلى الصفقة المدوية التي جرت في موسم 2000-2001.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "كامب نو من الملاعب الذي تصل إليه قبل المباراة بنصف ساعة فتجده نصف فارغ، وعندما تخرج للعب ستجد المدرجات امتلأت، ولا يوجد فيه العديد من الأشخاص عادة في عملية الإحماء".

لكن إنريكي يؤكد أنه في تلك الليلة الموافقة 21 أكتوبر 2000 في الجولة السادسة من ليجا 2000-2001 كانت الأمور مختلفة لأنه "قبل 45 دقيقة من البداية، كان الملعب مكتظًا لدرجة أننا لم نكن نسمع بعضنا البعض أثناء الإحماء".

وأضاف: "أعتقد أن بيب (جوارديولا) كان هناك أيضًا، قلت للجميع إننا من المستحيل أن نخسر، لا يهم من يلعب بقميص برشلونة اليوم، كانت هناك طاقة مخيفة في هذا اليوم، فيجو كان أفضل لاعب في ريال مدريد، فزنا بالمباراة لأنه كان من المستحيل عدم الفوز بها".

يذكر أن لويس إنريكي هو الآخر يوصف بالخائن لدى مشجعي ريال مدريد لأنه انتقل على نفس طريقة لويس فيجو إلى برشلونة في عام 1996 قادمًا من الغريم ريال مدريد.