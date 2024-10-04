الحيرة الدائمة في فانتازي الدوري الإنجليزي.. هل نبيع صلاح من أجل بالمر؟

من ستختار؟

تتصاعد الآن فكرة بيعم نجم ليفربول محمد صلاح، داخل لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، وذلك من أجل شراء نجم تشيلسي المتألق كول بالمر، الذي أصبح قطعة لا غنى عنها في أي تشكيلة فانتازي.

ويفكر أصحاب تلك الفكرة في تعويض صلاح بالإبقاء على الكولومبي لويس دياز، أو شراء ديوجو جوتا، من أجل تغطية النقاط المحتملة للفرعون المصري.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

صلاح لا يعوض

رأينا في هذه المسألة واضح للغاية، وهو أن هداف ليفربول محمد صلاح لا يمكن تعويضه عن طريق لويس دياز أو ديوجو جوتا أو حتى كليهما، فهو اللاعب الوحيد في تشكيلة المدرب أرني سلوت الذي لا يتعرض للمداورة بكثرة، وهو أكثر لاعبي الخط الهجومي حصولا على دقائق اللعب.

والحل الأمثل هو التخلي عن لويس دياز أو جوتا لحساب كول بالمر، والجمع بين صلاح وبالمر وهالاند في تشكيلة واحدة، فهذا الثلاثي هو الأخطر في لعبة الفانتازي هذا الموسم.

خيارات مغرية

وبعيدًا عن معضلة صلاح وبالمر، هناك مجموعة من الخيارات المتنوعة الأخرى التي يمكن أن تعزز بها تشكيلتك في الجولات المقبلة.

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على رأس هذه الخيارات يأتي مهاجم توتنهام دومينيك سولانكي الذي بدأ الانسجام تدريجيا في تشكيلة السبيرز، كما أن هناك أيضا برينان جونسون من نفس الفريق، يتمتع بفاعلية هجومية كبيرة في المباريات السابقة.

كما يظل الكاميروني بريان مبيومو أحد أفضل الخيارات الممكنة في برينتفورد، خاصة مع رحيل إيفان توني إلى الدوري السعودية، وإصابة يوان ويسا، فأصبح الاعتماد الكلي على مبيومو في الجانب الهجومي.

في الجانب الهجومي، يبرز ثنائي أستون فيلا أولي واتكينز وجون دوران، ويدخل اللاعبان في حالة شديدة من التنافس على الدقائق لذلك يسجل كل منهما بمعدل مميز للغاية.

وأخيرًا ننصح أيضا بالتخلي عن لاعبي مانشستر يونايتد سواء في خط الهجوم أو خط الدفاع، نظرًا لما يمر به الفريق من حالة غامضة، قد تنتهي برحيل المدرب الهولندي إيريك تين هاج قريبًا.

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