الحل لورطة أنشيلوتي .. كشف بدلاء إصابات ريال مدريد في مواجهة ألميريا

علي رفعت
Inaki Williams Tchouameni Athletic Bilbao Real Madrid 2022 2023Getty Images
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الكشف عن بديل كامافينجا وروديجر!

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد قد استقر بالفعل على تشكيلته في مواجهة ألميريا ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ريلوفو"، والتي أكدت أن المدير الفني سيستعين بخبرة توني كروس ليكون بديلًا لإدواردو كامافينجا في وسط الملعب.

وكان كامافينجا قد غاب عن تدريبات ريال مدريد اليوم الجمعة، وأوضح المدرب كارلو أنشيلوتي أنه يعاني من أحمال زائدة ولكنه سيتواجد في قائمة اللقاء.

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كذلك استقر كارلو أنشيلوتي على الدفع بالألماني أنطونيو روديجر في مركز قلب الدفاع لتعويض البرازيلي إيدير ميليتاو الذي يعاني من إصابة في الرباط الصليبي.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق الفوز على نظيره أتلتيك بيلباو في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني بهدفين نظيفين.

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