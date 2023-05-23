"الحل في إغلاق الملاعب" .. مدافع برشلونة يدعم فينيسيوس جونيور بطريقته!

نجم برشلونة يطالب باتخاذ إجراءات صارمة للحد من العنصرية في الملاعب الإسبانية..

أظهر الفرنسي جول كوندي مدافع نادي برشلونة دعمه للبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بعد الهجوم العنصري الذي تعرض له لاعب النادي الملكي في مباراة فريقه أمام فالنسيا على ملعب "ميستايا" في قمة الجولة 35 من الدوري الإسباني 2022-23.

كوندي نشر صورة تجمعه مع فينيسيوس في واحدة من مواجهات "الكلاسيكو" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، مع بيان مطول للدفاع عن البرازيلي والهجوم على العنصرية.

وكتب كوندي: "لا ينبغي التسامح مع الإهانات التمييزية أو تبريرها، إن القول بأن سلوك اللاعب يمكن أن يثير ردود فعل عنصر.ية هو أمر يُغيّر النقاش".

وأضاف: "يجب أن نركز على الحلول لأن المشكلة للأسف متكررة وتشوه صورة هذا الدوري، هذه بالتأكيد حقيقة لما يقوم به الأقلية من الناس لكن هذا لا يجعله أمرًا مقبولًا".

وتابع: "هل هؤلاء الأشخاص عنصريون بشدة أم أنهم يتصرفون فقط من أجل زعزعة الاستقرار؟ من الصعب قول ذلك لكن هناك شيء واحد مؤكد، الكلمات تُحدث فرقًا والأفعال لها عواقب".

وأردف: "يعاقب القانون على هذه السلوكيات، إغلاق الملاعب أو المدرجات، سيكون الأمر سهلاً للغاية، لكن ما هي العقوبات الموجودة خارج كرة القدم؟ هل تم تطبيقها بالفعل؟ هل هي كافية؟ هل يمكننا تخيل المزيد من التدابير التعليمية والمصلحة العامة؟".

واختتم كوندي رسالته: "الجهل هو من أبشع أعمال الشر ولكن يمكن علاجه، ما زلت مقتنعاً بأن كل شخص قادر على التفكير في سلوكه وتقييم الضرر الذي تسبب فيه والتغيير نحو الأفضل، كل دعمي فينيسيوس!".

فينيسيوس من جانبه لم يتأخر في إظهار امتنانه لما كتبه كوندي، حيث رد على المنشور سريعًا، وكتب: "شكرًا على رسالتك".