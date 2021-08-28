الحل الأخير، قميص ميسي في برشلونة على ظهر مدافع!

برشلونة لا يجد الحل لقميص ليونيل ميسي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد يضطر لمنح قميص ليونيل ميسي الرقم 10 لأحد مدافعي الفريق في الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي ينتظر موقف البوسني ميراليم بيانيتش حتى يحدد موقف القميص.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق في الوقت الحالي لديه قميصين دون أرقام، هما الخاصين بفيليبي كوتينيو وأوسكار مينجويزا.

ويتبقى في قائمة برشلونة الرقمين 10 و25 وسيحصل فيليبي كوتينيو على الرقم 8 حال رحل ميراليم بيانيتش قبل نهاية سوق الانتقالات.

أما في حالة بقاء بيانيتش في صفوف برشلونة فذلك سيعني أن القميصين 10 و25 سيتم توزيعهما على كوتينيو ومينجويزا.

قواعد الاتحاد الإسباني لكرة القدم تنص بشكل واضح على تسجيل الـ 25 لاعبًا المتاح تسجيلهم بقمصان بأرقام بين الرقم واحد والرقم 25.

تنص القوانين في إسبانيا على منع تغيير أرقام القمصان في منتصف الموسم، أي أن اللاعب الذي يبدأ الموسم بالقميص رقم 5 مثلًا لابد أن يلعب كل مباريات الموسم بنفس القميص.

ذلك الأمر سيمنع كل من خاض ولو دقيقة واحدة مع برشلونة هذا الموسم من ارتداء القميص رقم 10 ومن ضمنهم فرينكي دي يونج وممفيس ديباي وأنطوان جريزمان وبيدري وغيرهم.

جدير بالذكر أن رحيل ميسي كان مفاجأة للجميع بما فيهم ليونيل نفسه الذي كان يتأهب للتوقيع على عقوده الجديدة مع الفريق.

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