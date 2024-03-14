الحلم انتهى .. فرمان صارم من ديشان يصعق كيليان مبابي!

فرصة ضائعة تلوح في الأفق

أصبح المهاجم الفرنسي كيليان مبابي على أعتاب توديع حلم المشاركة في أولمبياد باريس، بسبب فرمان من المدرب ديدييه ديشان.

مبابي الذي يستعد للرحيل عن باريس سان جيرمان والانتقال لريال مدريد في الصيف، كان يحلم بالمشاركة في منافسات كرة القدم بالأولمبياد المقام ببلاده، والتي ستبدأ في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قالت إن حظوظ صاحب الـ25 سنة في الالتحاق بالمنتخب الأولمبي الذي يُدربه تييري هنري أصبحت ضعيفة للغاية، لأن ديشان مدرب المنتخب الأول ليس متحمسًا لهذه الفكرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أن ديشان لا يريد أن يواجه اللاعب الأفضل بمنتخب فرنسا صيفًا مليئًا بالالتزامات والتحديات، مما قد يؤثر عليه بالسلب في المحفل الأهم وهو يورو 2024 المقام في ألمانيا قبل انطلاق الأولمبياد.

وقد يتسبب هذا الاتجاه في شعور مبابي بالإحباط، حيث سبق أن تحدث عن حلمه بالمشاركة في الأولمبياد، ولكنه في الوقت ذاته أكد على تفهمه الأمر لو لم يحدث ذلك.

وفي هذا السياق، يبدو من المنطقي منح بطولة اليورو أهمية أكبر مع إمكانية تعارضها مع أي منافسة أخرى، حيث تبدأ يوم 14 يونيو وتنتهي في 14 يوليو، ولو وصل الديوك للنهائي سيقضي مبابي الصيف بأكمله تقريبًا دون الحصول على راحة.