الحلم القديم .. برشلونة يتجه إلى الدوري القطري لتدعيم خط وسطه!

أزمة مالية وأخرى رياضية أمام الصفقة

يدرس نادي برشلونة الإسباني كل الحلول المتاحة أمامه، من أجل التعاقد مع لاعب وسط جديد لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس عن النادي الصيف الماضي.

مركز خط الوسط الدفاعي تسبب في عدة أزمات لدى المدرب تشافي هيرنانديز هذا الموسم، لذلك قرر النادي الكتالوني جعله ضمن أهم أولوياته في الميركاتو، وسط تفاؤل حول توازن الحسابات الخاصة باللعب المالي النظيف وقاعدة 1-1 التي يفرضها الدوري الإسباني.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن ماركو فيراتي يعتبر من الخيارات المطروحة على الطاولة لدى ديكو المدير الرياضي وجوان لابورتا رئيس النادي، والذي كان خيارًا متاحًا الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تحدث بسبب توتر العلاقات بين برشلونة وناديه السابق باريس سان جيرمان، لينضم إلى صفوف العربي القطري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن صاحب الـ31 سنة، الذي كان على وشك التوقيع لبرشلونة في 2017، سيرحب بخيار العودة إلى أوروبا لارتداء قميص الفريق الكتالوني في أي وقت.

ولكن الإيطالي لا يعتبر في الوقت الحالي من أولويات النادي رغم الخبرة الهائلة التي يتمتع بها، وذلك بسبب الشكوك حول مستواه التنافسي بعد الفترة التي قضاها بالدوري القطري.

ولو تغاضى برشلونة عن هذه النقطة، ستكون هناك عقبة أخرى يجب التغلب عليها، وهي تخفيض راتبه المرتفع من أجل تسهيل أي صفقة محتملة، وهو الأمر الذي أبدى استعداده لفعله في 2017 لتحقيق حلمه بالانتقال لكامب نو، ولكن باريس رفض السماح له بالمغادرة وقتها.

جدير بالذكر أن فيراتي لعب مع العربي 17 مباراة في دوري نجوم قطر هذا الموسم، ونجح في صناعة 7 أهداف بقميص الفريق.