الحلم الألماني لا يهدد ليفربول .. اقتراح جنوني يقرب كلوب من الماكينات!

المدرب الحالي للريدز ضمن الأسماء المطلوبة في منتخب ألماني.

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن يورجن كلوب المدير الفني الحالي لليفربول ضمن ترشيحات الاتحاد المحلي لتولي قيادة منتخب الماكينات في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت أن قائمة الترشيحات طويلة ويتقدمها لويس فان خال المدير الفني السابق لمنتخب هولندا، ويوليان ناجلسمان وميروسلاف كلوزة.

كما أكدت الصحيفة أن الاتحاد الألماني بالرغم من وجود ترشيحات بالفعل فأنه لا ينسى بشأن حلمه الخاص بتولي يورجن كلوب لتدريب الفريق.

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وكان كلوب قد رفض ذلك المنصب سابقًا وبشكل علني خلال مؤتمر صحفي مع ليفربول بالتحديد في 2021 وقال: "أنا غير متاح لذلك المركز بعد، لدي التزامات في أنفيلد".

لكن بحسب اللاعب النرويجي السابق يان أوجيه فيرتوفت اقترح أن يتم عرض منصب المدير الفني للمنتخب الألماني على كلوب بجوار قيامه بتدريب ليفربول في الوقت نفسه.

جدير بالذكر أن عقد كلوب الحالي في صفوف ليفربول لا ينتهي قبل حلول صيف 2026 لكن تراجع النتائج في العام الماضي يجعل موقفه هذا الموسم ليس الأفضل.