الحكومة للأندية: الدوري الإيطالي سيُلغى في هذه الحالة

كارثة جديدة..

أرسلت الحكومة الإيطالية تحذيرًا جديدًا لمسؤولي السيري آ عن احتمالية إلغاء المسابقة حال عدم التزام الأندية بقواعد الحجر الصحي المتبعة.

إيطاليا هي أحد أكثر دول العالم تضررًا من أزمة كورونا، حيث لقيّ أكثر من 30 ألف مريض حتفهم مع وصول عدد الإصابات إلى 221 ألف.

ورغم الحالة السيئة لكن يود الاتحاد الإيطالي ورابطة الكالتشيو أن تعود مسابقات كرة القدم في شهر يونيو المقبل وفقًا للنموذج الألماني المتبع والذي ستعود البوندسليجا على إثره الأسبوع المقبل.

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الحكومة الإيطالية كانت واضحة في أن في حالة اكتشاف أي إصابة بكورونا للاعب أو أحد أفراد الطاقم التدريبي والإداري، فيتم عزل الفريق بأكمله لمدة أسبوعين، وإلا فسيتم إلغاء الموسم.

ساندرا زامبا، وكيلة وزارة الصحة الإيطالية، خرجت بتصريحات مهمة عن ذلك، إذ قالت "إذا مرض أحدهم، فإن الحجر الصحي للجميع وإلا سنعود إلى تعليق كل شيء.".

"كل شيء سيقف، بلا شك إذا لم يتم الالتزام بالحجر الصحي كما هو مقرر، ستتوقف البطولة أيضًا."

كما قام الاتحاد الإيطالي نفسه بإرسال تحذير للأندية عندما كتبت بوضوح شديد "إذا لم نجد حلًا، فلن نستأنف الدوري الإيطالي.".

الجدير بالذكر أن الأندية الإيطالية قد عادت من جديد للتدريبات بصورة فردية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد موافقة الحكومة على ذلك، في الوقت الذي أُعلن فيه عن عودة التدريبات الجماعية بداية من الإثنين المقبل.