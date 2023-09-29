الحكومة النيجيرية تتدخل! .. تصاعد أزمة أوسيمين ونابولي

تطور جديد في أزمة أوسيمين ونابولي....

شهدت أزمة فيكتور أوسيمين، مع فريقه نابولي الإيطالي، تطورًا جديدًا في الساعات الأخيرة، أدى إلى تدخل الحكومة النيجيرية، التي تدافع عن لاعبها وترفض والتمييز العنصري ضده.

واندلعت في الأيام الأخيرة، أزمة بين نادي نابولي ولاعبه أوسيمين، بعدما نشر فريق الجنوب الإيطالي، مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يسخر فيه من اللاعب بعد إهداره ركلة جزاء.

مقطع الفيديو تسبب في غضب اللاعب ووكيل أعماله الذي خرج وتحدث عن الأمر، وقام اللاعب بحذف كل صوره بقميص نابولي من على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي.

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وتدخل وزير الرياضية النيجيري، وقال في تصريحات صحفية: "التطورات التي حدثت من نابولي، بشأن أوسيمين، جعلتني حزينًا للغاية، ويعمل مكتبي بشكل مستمر للتواصل مع اللاعب لفهم الأزمة بشكل أوضح لإثبات الحقيقة بوضوح".

وتابع: "أنا أيضًا في تواصل مع وزير الخارجية، وسفيرنا في إيطاليا، نحن ملتزمون بضمان حصول لاعبينا على الاحترام الذي يستحقونه وعدم تعرضهم للظلم والتمييز العنصري، والمضايقات التي قد تضر بمسيرتهم المهنية".