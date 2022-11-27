الحكم يحرم المغرب من رقم تاريخي في كأس العالم!
10:35 م غرينتش+3 27/11/2022
كاد الانتصار المغربي على بلجيكا أن يضيف رقمًا قياسيًا جديدًا لأسود أطلس خلال كأس العالم في مواجهة المنتخب البلجيكي في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم المقام في قطر.
جاء هذا بعد أن قرر حكم مواجهة اليوم أن يسجل الهدف الأول الذي جاء من ضربة حرة عن طريق عبد الحميد صابيري باسم اللاعب رومان سايس.
لولا تسجيل الهدف باسم سايس لكان ذلك هو الهدف الأول الذي يأتي من كرة ثابتة في كأس العالم الحالية التي بدأت قبل ثمانية أيام فقط.
وكان سيصبح هو الهدف الأول في تاريخ المغرب الذي يأتي من ركلة ثابتة في كافة مشاركات الفريق التي بلغت ستة بما فيها نسخة العام الجاري.
جدير بالذكر أن المغرب بحاجة فقط للتعادل في المباراة المقبلة ضد كندا لتضمن التأهل إلى دور الـ 16 من كأس العالم.