الحكم يحرم المغرب من رقم تاريخي في كأس العالم!

المغرب كادت أن تكتب تاريخها الخاص!

كاد الانتصار المغربي على بلجيكا أن يضيف رقمًا قياسيًا جديدًا لأسود أطلس خلال كأس العالم في مواجهة المنتخب البلجيكي في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم المقام في قطر.

جاء هذا بعد أن قرر حكم مواجهة اليوم أن يسجل الهدف الأول الذي جاء من ضربة حرة عن طريق عبد الحميد صابيري باسم اللاعب رومان سايس.

لولا تسجيل الهدف باسم سايس لكان ذلك هو الهدف الأول الذي يأتي من كرة ثابتة في كأس العالم الحالية التي بدأت قبل ثمانية أيام فقط.

وكان سيصبح هو الهدف الأول في تاريخ المغرب الذي يأتي من ركلة ثابتة في كافة مشاركات الفريق التي بلغت ستة بما فيها نسخة العام الجاري.

جدير بالذكر أن المغرب بحاجة فقط للتعادل في المباراة المقبلة ضد كندا لتضمن التأهل إلى دور الـ 16 من كأس العالم.