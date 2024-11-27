"تذكروا مباراة السد جيدًا قبل أن تتحدثوا مرة أخرى" .. رسالة "قصف جبهة" للهلاليين وجيسوس بعد شكوى الحكم

مباراة السد كانت درسًا للهلال حسب أحدهم!

استغل أحد المنافسين معاناة الهلال من التحكيم خلال مواجهة السد القطري في دوري أبطال آسيا النخبة مساء أمس الثلاثاء وشكوى المدرب جورج جيسوس من التحكيم خلال اللقاء في قصف جبهة المدرب المخضرم والهلاليين بشكل عام.

اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق شهد مطالبة الهلال بأكثر من ركلة جزاء دون أن يُلبي الحكم مطالبهم، وهو ما دفع المدرب البرتغالي لمهاجمة الحكم الكوري الجنوبي، كين يونج هيوك، خلال تصريحاته عقب اللقاء، وقد سار على نفس خطاه الإعلام والجمهور الأزرق وقد وصف النجم السابق، ياسر القحطاني، ما حدث بالسرقة.

الصحفي سالم الأحمدي لم يُفوت الواقعة دون الاستفادة منها وقصف جبهة الهلاليين ومدربهم، حيث رأى أن ما حدث خلال مواجهة السد كان بمثابة الدرس للمدرب والزعماء بشأن قدرة الحكام التأثير على نتائج المباريات وتغيير وجهة الألقاب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث قال لبرنامج برا 18 "مباراة السد رد على جيسوس والأحبة الهلاليين الذين كانوا يصفوننا بالضعفاء حين نتحدث عن أخطاء الحكام ويقولون أن الفريق البطل لا يُقهر بالتحكيم، تلك المباراة أكدت لهم أن التحكيم سبب رئيسي في خسارة المباريات وسلب البطولات. يجب أن يتذكروا تلك المباراة جيدًا قبل الحديث بتلك الطريقة مرة أخرى، لأنهم كانوا يهاجموننا دومًا حين نتحدث عن الحكام، وهذا كلام خاطئ لأن الحكام غيروا الكثير من مسارات البطولات، ولا يتعلق الأمر بالكم بل خطأ واحد قادر على إحداث التغيير".

يُشار إلى أن تعادل الهلال رفع رصيده إلى 13 نقطة في وصافة ترتيب مجموعة غرب آسيا، بالتساوي مع النصر الثالث بفارق الأهداف، وخلف أهلي جدة المتصدر، بفارق نقطتين فقط، وقد ضمنت الفرق الثلاثة تأهلها إلى الدور القادم.