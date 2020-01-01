الدوري الإسباني

“الحكم ظلم برشلونة بسبب حزنه على خسارة ريال مدريد"

عمر خليل
التعليقات()
GERMANY ONLY: ANTOINE GRIEZMANN BARCELONA
imago images / Cordon Press/Miguelez Sports
تصريحات قوية للغاية..

شنّ خوان لابورتا، رئيس برشلونة الأسبق، هجومًا ضاريًا على حكم مباراة ناديه وخيتافي، واعتبر أن البلوجرانا تعرضوا لـ"ظلم" وربط ذلك بريال مدريد.

برشلونة تلقى الهزيمة الأولى له هذا الموسم تحت ولاية رونالد كومان على يد خيتافي بهدفٍ نظيف، وقبلها هُزِم ريال مدريد بهدفٍ نظيف أيضًا ولكن من الصاعد حديثًا قادش.

حكم مباراة البرسا وخيتافي تغاضى عن منح نيوم بطاقة حمراء بعد اعتدائه بالكوع على ليونيل ميسي في الشوط الأول، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين المشجعين الكتلان.

اختيارات المحررين

المزيد من الفرق

    لابورتا بدوره من خلال حسابه على تويتر ألقى الضوء على هذا الأمر وهاجم الحكم بقوله "الكوع لميسي كان صاخبًا! كان يستحق لاعب خيتافي البطاقة الحمراء ولم يتحصل حتى على الصفراء".

    كما تابع في نفس التغريدة "يجب أن يكون الحكم غاضبًا لأن ريال مدريد خسر..يا له من عمل شاق علينا أن نقوم به".

    تحليل برشلونة وخيتافي | لأن كومان لم يتعلم من درس إشبيلية

    لابورتا هو أحد الرؤساء التاريخيين في برشلونة، ففي عهده تمكن النادي الكتالوني من تحقيق السداسية التاريخية وعاش فترة نهضة كبيرة، قبل أن يغادر في 2010 ويحل محله ساندرو روسيل.

    الجدير بالذكر أن لابورتا خسر انتخابات 2015 لصالح الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو، ويتوقع أن يكون على رأس المترشحين لرئاسة البرسا في شهر مارس المقبل.

    إغلاق