الحكم المساعد يكسر حاجز الصمت بعد واقعة ضربه للاعب ليفربول في مباراة آرسنال

كسر قسطنطين هاتزيداكيس، الحكم المساعد في مباراة ليفربول وآرسنال، الصمت ولأول مرة تحدث عما حدث بينه وبين أندي روبرتسون لاعب ليفربول.

ويُتهم قسطنطين بالتعدي على لاعب ليفربول وضربه بمرفقه في لقطات أظهرتها فيديو مصور بين شوطي المباراة.

وأصدرت رابطة الحكام الإنجليزية بيانًا عن الواقعة وبأنها ستجري تحقيقًا عن الأمر حينما تنتهي المباراة التي كانت مثيرة وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

ولن يدير الحكم المساعد أي مباراة كما أُعلن بعد يوم من المباراة لحين الانتهاء من التحقيقات.

وتحدث قسطنطين خارج منزله جنوبي لندن في تصريحات نقلتها دايلي ميل: "ما حدث حدث، ولا يمكنني قول المزيد في هذه اللحظة ولن أتحدث عما حدث".