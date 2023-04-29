الحكم أصيب والمذيع بحث عن بديل في المدرجات .. إيقاف مباراة في ألمانيا لـ 25 دقيقة!

موقف غريب في الدرجة الثالثة الألمانية!

شهدت مباراة فيهين فيسبادن ضد نظيره مبين في الجولة الـ 34 من دوري الدرجة الثالثة الألمانية موقفًا غريبًا للغاية على ملاعب كرة القدم.

حيث أصيب حامل الراية خلال المباراة مما استعدى إيقافها حتى إيجاد بديل، وفي الطبيعي يجب أن يحل الحكم الرابع كبديل في تلك المواقف لكن المواجهة لم يكن بها حكمًا رابعًا.

فطلب حكم الساحة من المذيع الداخلي في الملعب أن يبحث في المدرجات عن حكمًا يستطيع إكمال المباراة بدلًا من إلغائها بشكل كامل، وبالفعل قام المذيع بالنداء على حكم في المدرجات.

وبعد حوالي 25 دقيقة من التوقف تم العثور على حكمًا من حكام الدرجة الخامسة، حصل على ترقية مباشرة غير متوقعة ليحكم مباراة في الدرجة الثالثة وهو كان ينوي حضورها كمتفرج فقط.

جدير بالذكر أن اللقاء انتهى بفوز الضيوف مبين في النهاية بهدفين مقابل هدف ليبتعد ويهين خطوة عن التأهل المباشر للدرجة الثانية قبل نهاية البطولة بأربعة جولات.