الحكم النهائي بخصوص إيقاف مانشستر سيتي يتأخر لشهرين

تعليق عقوبة مانشستر سيتي يشعل الصراع على المركز الخامس في البريميرليج

ذكرت مصادر بالمحكمة الرياضية “TAS” أن القرار النهائي والخاص بالعقوبة الموقعة على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا قد يتأخر لشهرين.

وكان مانشستر سيتي قد عوقب بغرامة مالية بالإضافة إلى الإيقاف عن المشاركة في المسابقات الأوروبية لمسابقتين بسبب مخالفات مالية.

وحول ذلك، ذكرت صحيفة ميرور البريطانية في تقرير نشرته صباح اليوم أن القرار النهائي بشأن الطعن المقدم من بطل البريميرليج قد يتأخر لشهرين.

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وأضاف التقرير أن كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكذلك نادي مانشستر سيتي ينتظر الحكم النهائي قبل قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من المسابقة.

ويريد الاتحاد الأوروبي ذلك من أجل تحديد اسم الفريق الإنجليزي المشارك في الموسم المقبل بدلًا من مانشستر سيتي، أو مشاركة مانشستر سيتي نفسه في حال رفع العقوبة.

وفي حال أقرت العقوبة كما هي فإن صاحب المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون هو المشارك في دوري أبطال أوروبا بدلًا من الوصيف وفقًا للجدول الحالي مانشستر سيتي.

وسيشعل تأجيل القرار النهائي لشهرين الصراع بين أندية البريميرليج على المركز الخامس والذي سيكون مؤهلًا لدوري أبطال أوروبا كاحتمال أبرز.

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يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف المتصدر ليفربول الذي بات قاب قوسين أو أدنى من حسم اللقب.