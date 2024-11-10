صحفي برشلوني: الحكم اعترف لفليك بالخطأ في إلغاء هدف ليفاندوفسكي!

جدل تحكيمي في مباراة برشلونة وريال سوسييداد...

شهدت مباراة برشلونة وريال سوسييداد، جدلًا تحكيميًا كبيرًا في الشوط الأول، بعد الغاء هدفًا للفريق الكتالوني، سجله روبرت ليفاندوفسكي.

وفي الدقيقة 13 من المباراة نجح المهاجم البولندي، في استغلال تسديدة زميله فرينكي ديونج، وتابعها ووضع الكرة في الشباك، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو، ألغى الحكم لوجود تسلل على ليفاندوفسكي.

ويرى الكثير من المحللين الرياضيين عدم وجود تسلل على المهاجم البولندي، وأن القدم التي احتسب عليها حالة التسلل ليست هي قدم ليفاندوفسكي.

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ومن جانبه كشف الصحفي " توني خوان مارتي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن حكم المباراة اعترف أنه بالفعل أخطأ في عدم احتساب هدف برشلونة.

وأشار الصحفي في تغريدته إلى أن الحكم تحدث مع المدرب هانز فليك، بين الشوطين وهما في طريقهما إلى الملعب قبل بداية الشوط الثاني، وقال له: "ماذا يمكنني أن أفعل"، في إشارة منه إلى أن حكم الفيديو أخبره أن ليفاندوفسكي، كان متسللًا.

جدير بالذكر أن برشلونة، يتصدر حاليًا ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، وبفارق ست نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي لديه مباراة مؤجلة امام فالنسيا.