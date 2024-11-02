"أضحك كلما رأيتهم ينتقدون الحكام" .. إعلامي سعودي يسخر من شكوى جماهير الهلال في الديربي

مطالبات هلالية بركلتي جزاء في الديربي

سخر الناقد السعودي هاني الداود، من هجوم جماهير الهلال على حكم مباراة فريقهم أمام النصر في ديربي الرياض.

وتعادل النصر مع ضيفه الهلال بنتيجة (1-1) أمس الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة، في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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واستعرض الإعلامي وليد الفراج في برنامجه "أكشن مع وليد" على قناة "MBC أكشن"، مجموعة من آراء مشجعي الهلال، الذين انتقدوا حكم المباراة ورأوا أن فريقهم يستحق الحصول على ركلة جزاء في نهاية المباراة، بخلاف طرد ثنائي النصر ساديو ماني وبروزوفيتش، بسبب التدخلات الخشنة.

واتهم أحد المغردين، الناقد هاني الداود بأنه يضغط على المحللين لأداء الحكام من أجل إقناعهم بتحليل الحالات التحكيمية لصالح فريق النصر، مشيرًا إلى أن لاعبي العالمي ارتكبوا مجزرة بحق لاعبي الهلال.

ورد الداود على هذه التغريدة قائلًا: "أنا أتعجب كثيرًا مما يقال، جماهير الهلال تشتكي من ظلم الحكام، هذا أمر مضحك للغاية".

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وبهذه النتيجة، واصل الهلال تصدره لجدول الدوري السعودي، بعد أن رفع رصيده إلى 25 نقطة، بفارق نقطة عن وصيفه الاتحاد، بينما استمر النصر في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.