مدير لجنة التحكيم: النصر الوحيد الذي استمع لتسجيلات الحكام!

رئيس لجنة الحكام يتحدث عن موقف الأندية من الحكام

كشف الأوزبكي فرهاد عبد الله؛ مدير دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تقدم أكثر من نادٍ بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطلب من أجل سماع التسجيلات بين حكم الفيديو المساعد وحكم الساعة.

جاء ذلك بسبب شكوى أكثر من نادٍ بالدوري السعودي للمحترفين من الأخطاء التحكيمية، الأمر الذي يدفعهم لمطالبة لجنة الحكام بسماع التسجيلات الصوتية.

فرهاد أكد خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، على أن نادي النصر هو النادي الوحيد الذي أتى إلى دائرة الحكام من أجل الاستماع إلى التسجيلات بين حكم الفيديو المساعد وحكم الساحة في إحدى المباريات بداية الموسم الحالي.

مدير لجنة الحكام قال: "هذه أمور خاصة بلجنة الحكام ودائرة الحكام، ولا يمكن أن نرسلها أو نشاركها مع أحد، ولكن من يرغب في المراجعة فأبوابنا مفتوحة".

عبد الله أضاف: "لا يوجد لدينا أي مشكلة في مطالبات الأندية في مراجعة التسجيلات، وصدورنا مرحبة بالجميع بشكل دائم، وهذا من حق الأندية".

وعن انتقادات الأندية للحكام علق فرهاد قائلًا: "هذا الأمر عادي ولكن يحتاج الحكام إلى الثقة، والدوري السعودي هو الأقوى والأفضل في آسيا، ونتمنى أن يكون مستوى الحكام جيدًا، ولكن لن يأتي هذا إلا بالثقة".

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واختتم فرهاد تصريحاته رافضًا الكشف عن أسماء الأندية التي طلبت حكامًا أجانب، مشيرًا إلى أنهم مازالوا في مرحلة الدراسة لمعرفة أي قارة سيتم جلب طواقم التحكيم، لأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" خلال الفترة المقبلة لديه تجمع للحكام.