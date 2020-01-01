اتحاد كرة القدم الإماراتي يقبل استقالة ستيف بنيت ويُعين بديله

رئيس جديد للجنة الحكام في الإمارات

أعلن اتحاد كرة القدم الإماراتي قبوله استقالة ستيف بنيت المدير الفني للحكام والمسؤول عن تقنية الفيديو.

وقرر الاتحاد كذلك تعيين خالد الدوخي مديرًا فنيًا للحكام نظرًا لما يتمتع به من خبرة كبيرة في مجال التحكيم.

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وأكد الاتحاد الإماراتي عبر موقعه الرسمي حرصه الدائم على تطوير التحكيم الذي يُعد عنصرًا مهمًا في منظومة كرة القدم ودعم قضاة الملاعب وتوفير بيئة مناسبة لهم بهدف تطوير أدائهم من خلال مشاريع متعددة مثل مشروع أكاديمية حكام المستقبل والتعليم المستمر فنيًا وإداريًا، وكذلك من خلال إقامة الورش الفنية التي يشارك فيها خبراء دوليين من الاتحادين الاسيوي والدولي.

جدير بالذكر أن النشاط الكروي في الإمارات وعلى رأسه دوري الخليج العربي متوقف حاليًا بسبب الإجراءات الحكومية الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) الذي وُلد في الصين وانتشر في أنحاء العالم وترك أثره السلبي الكبير على كرة القدم.

ويتصدر شباب الأهلي دبي جدول ترتيب الدوري الإماراتي بفارق 6 نقاط عن مطارده العين الذي تعرض للخسارة في آخر جولات البطولة أمام الجزيرة صاحب المركز الثالث، وقد تُوج النصر بكأس الخليج العربي فيما تأهل العين والظفرة لنهائي كأس رئيس الدولة.