الحقائق تنكشف .. متى قابل كريستيانو رونالدو كيم كادريشيان؟

كريستيانو رونالدو مستوى رائع رفقة فريقه النصر، منذ أن انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مما جعل البعض يتحدث عن علاقته بالعارضة الشهير كيم كارداشيان.
وقاد رونالدو لتحقيق النصر الفوز على أبها بهدفين مقابل هدف واحد، بعدما سجل هدف التعادل عن طريق ركلة حرة مباشرة، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي.
وتحدث البعض عن مقابلة جمعت بين رونالدو وكيم كارداشيان، مما جعلهم يؤكدون على أن تلك المقابلة كانت قريبًا، ولكن في الحقيقة كانت منذ فترة طويلة.
وتبين أن اللقاء الذي جمع بين رونالدو وكارداشيان يعود إلى عام 2010، حينما كان النجم البرتغالي يقضي أول مواسمه مع ريال مدريد الإسباني، وكيم في بداية مشوار الشهرة.
رونالدو دخل في علاقة مدتها قصيرة للغاية مع كيم، حيث تناولا الطعام سويًا، وكان هناك انسجام بين الثنائي، ولكن سرعان ما انتهت العلاقة بين الثنائي.
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