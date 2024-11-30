النجم البرتغالي محل الكثير من الانتقادات رغم تألقه مع النصر

انتقد الإعلامي السعودي والناقد الرياضي عدنان جستنيه عدم حضور الجماهير بكثافة لمباريات النصر، لكنه أشار إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالو بين ثنايا كلماته.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي



جستنيه الذي عمل سابقًا مديرًا للمركز الإعلامي لنادي الاتحاد كتب عبر منصة إكس: "جيل ماجد عبدالله كان الحضور الجماهيري لمباريات النصر فل الفل التي تقام بالرياض".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قبل أن يستطرد جستنيه: "بينما جيل كريستيانو الجماهير (مشي حالك) مخجل جداً يا ترى ما السبب؟ الجيل نفسه أم هناك أسباب أخرى،، ما هي؟".

بعض الجماهير ردت بوجهة نظر متفقة مع رأي جستنيه، بينما رد البعض الآخر بأن كرة القدم في الماضي لم تكن تنقل عبر وسائل الإعلام بنفس الكثافة وكان الحضور الجماهيري بالنسبة للعديد من المشجعين الوسيلة الوحيدة لمشاهدة المباراة.

من الملعب إلى الدانسفلور! نشوفكم في ساوندستورم 24!

اشتر تذكرتك الآن، واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود الخصم GOALSS24



فيما انتقد البعض الآخر إيماءة جستنيه الواضحة نحو رونالدو، قائلين إن من عادات جستنيه أن يلقي باللوم على لاعب أو يشير إليه بعينه كما فعل في حالة البرتغالي هذه المرة.

GOAL