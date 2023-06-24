الحسم يقترب.. جلسة بين وكيل جريزمان وإدارة النصر السعودي لضمه هذا الصيف

هل يزامل نجم أتلتيكو مدريد كريستيانو رونالدو ؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن ممثلي النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، عقدوا جلسة مع إدارة نادي النصر السعودي في الساعات الماضية.

ويوجد شرط جزائي في عقد جريزمان مع نادي أتلتيكو مدريد يقدر بمبلغ أقل من 25 مليون يورو، ويمكن لأي نادي دفعه والحصول على خدمات النجم الفرنسي هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة " فوت ميركاتو" عقد ممثلي جريزمان وإدارة النصر السعودي اجتماعًا في لندن بالأيام الماضية، لطلب ضم النجم الفرنسي هذا الصيف ومعرفة رأيه وعرضوا مبلغ مالي ضخم.

وارتبط نجم أتلتيكو مدريد بالانتقال لصفوف النصر السعودي هذا الصيف استعدادًا للموسم الجديد، ولكنه صرح سابقًا أنه سعيد في الدوري الإسباني مع فريقه ويريد الاعتزال في الدوري الأمريكي، ولكن من الممكن أن يغير رأيه بعد انتقال أكثر من نجم للدوري السعودي في الفترة الأخيرة.

وسجل جريزمان مع أتلتيكو مدريد في الموسم المنقضي 15 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة في 38 مباراة شارك بهم، ويعاني الفريق الإسباني من أزمة اقتصادية كبيرة وعرض النصر لضم جريزمان سيفيد النادي ماديًا خلال فترة الانتقالات الجارية.