"الحسم هذا الأسبوع" .. هجوم مفاجئ من الأهلي لضم بوسكيتس وراموس قبل الهلال والنصر

الأهلي لن يصمت أمام الهلال والنصر ويستعد لميركاتو تاريخي

يعمل النادي الأهلي حاليًا، على حسم مجموعة من الصفقات العالمية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الأهلي عاد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين مجددًا، بعد عام واحد في الدرجة الأولى؛ لتتحول 75% من ملكيته خلال الساعات القليلة الماضية، مع أندية الهلال والنصر والاتحاد، إلى صندوق الاستثمار السعودي.

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي آرون دومينجيز، عن أن "الملاك الجدد" للأهلي؛ يعملون على مجموعة من الصفقات، ستجعل الفريق من بين الأفضل في القارة الآسيوية.

وأعلن دومينجيز في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تقديم الراقي، عروضًا إلى الثنائي الإسباني سيرخيو راموس وسيرجيو بوسكيتس؛ لضمهما في الصيف الحالي.

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن النادي الأهلي، يريد حسم التعاقد مع الثنائي الإسباني الكبير، خلال الأسبوع الحالي، للتفرغ لباقي الصفقات.

جدير بالذكر أن راموس وبوسكيتس، انتهت عقوديهما مع باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني على التوالي؛ وارتبط اسميهما طوال الأيام الماضية، بالانتقال إلى ناديي الهلال والنصر، قبل دخول الأهلي بقوة.