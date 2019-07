الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي يهنئ أحمد حجازي

هنأ الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، اللاعب المصري أحمد حجازي على مرور عامين على وجوده في الدوريات الإنجليزية.

وانضم حجازي لأول مرة في الدوري الإنجليزي منذ عامين من الأهلي المصري إلى ويست بروميتش ألبيون، على سبيل الإعارة لمدة موسماً واحداً.

وأثبت حجازي نفسه في أشهره الأولى مع فريقه الجديد، ليقوم ويست بروميتش، بتفعيل بند الشراء قبل نهاية الموسم مقابل 5 مليون جنيه إسترليني للأهلي.

وفي ذلك الموسم لعب المدافع صاحب الـ 28 عاماً، 38 مباراة مع فريقه بالدوري سجل خلالها هدفين، وشارك في ثلاث مباريات بالكأس، ولكن في نهاية الموسم هبط إلى الدرجة الثانية.

A threat in both boxes 💪#OnThisDay Ahmed Hegazi moved to West Brom on loan in 2017 pic.twitter.com/wNTpcZnNkh