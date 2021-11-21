الحزن يخيم على مانشستر يونايتد عقب رحيل سولشاير!

شهدت الساعات الماضية الكثير من ردود الأفعال ورسائل الوداع من قبل نجوم مانشستر يونايتد لمدربهم أولي جونار سولشاير.

الرسائل شملت بعض أساطير النادي أيضًا، وغلب عليها طابع الحزن لطبيعة الموقف، وكان أولها من الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وكتب دي خيا: "لقد قدمت دائمًا كل ما لديك، والجميع يعلم أنك أسطورة في صفوف مانشستر يونايتد".

أما ماركوس راشفورد فقد نشر صورة للمدرب الذي رحل عن صفوف الفريق وكتب عليها: "أسطورة النادي".

وشارك قائد الفريق هاري ماجواير في الوداع وتقدم بالشكل لسولشاير على ضمه لصفوف مانشستر يونايتد.

وكتب مدافع إنجلترا: "لقد قمت بالتوقيع معي في أفضل أندية العالم وأعطيتني الفخر الأكبر في عالم كرة القدم، كل الاحترام لك، سأبقى ممتنًا للأبد، شكرًا على كل شيء يا رئيس، أسطورة".

حملة الوداع امتدت لتطول مجموعة من أساطير النادي على رأسهم ديفيد بيكهام الذي كتب: "الرجل الألطف في العالم".

وباتريس إيفرا الذي كتب: "لسوء الحظ عندما لا تحصل على النتائج الجميع ينسى ما الذي قمت به من أجل النادي".

بالإضافة إلى كلمات بيتر شمايكل: "الأمر محزن للغاية، على مستوى سولشاير والجماهير والنادي، لقد أبعدنا الكثير من المدربين في فترة قصيرة".

هناك أيضًا جاري نيفيل الذي كتب: "شكرًا أولي، لقد جعلتنا نشعر بالفخر، آخر فترة كانت صعبة، لكن قبلها أعدت الروح للنادي".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد أعلن عن إقالة أولي جونار سولشاير من تدريب الفريق، وتولي مايكل كاريك للمهمة بشكل مؤقت.