الحزم ضد الاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الاتحاد ضد الحزم في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22

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الاتحاد 1 × 0 الحزم

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+9' نهاية المباراة بفوز الاتحاد بهدفين دون رد.

90+8' أووووووووووووووووووووووووووه عسله يتألق ويتصدى لركة جزاء الاتحاد التي نفذها فهد المولد، في الزاوية اليسرى بشكل أرضي ولكن عسله يتصدى لها ببراعة.

90+4' أووووووووووووووووه الحكم يحتسب ركلة جزاء للاتحاد، بعد تدخل من عسله على فهد المولد.

88' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

81' محاولات من لاعبي الحزم لتسجيل هدف التعادل.

75' ربع ساعة تفصلنا على نهاية اللقاء.

67' أووووووووووووه العارضة تتعاطف مع الاتحاد وتمنع تسديدة قوية من تياجو رودريجيز، وتمر بسلام على مرمى الضيوف.

60' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة للاتحاد، بتوقيع عبد العزيز البيشي، مهارة فردية من إيجور كورنادو وراوغ أكثر من لاعب في منطقة جزاء الحزم ثم مرر الكرة إلى البيشي الذي وضع الكرة في الشباك من لمسة واحدة.

56' أووووووووووه أخطر فرص المباراة، كرة طولية وصلت إلى العبود الذي سدد تسديدة قوية من لمسة واحدة ولكن عسلة تألق وتصدى للكرة وحافظ على نظافة شباكه وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

51' أوووووووه هدف ملغي للاتحاد من جديد ولكن هذه المرة بتوقيع عبد الإله المالكي، عرضية من رومارينيو وصلت إلى المالكي الذي سدد تسديدة قوية سكنت الشباك، ولكن رومارينيو كان في وضع تسلل.

49' هدف أبيض للاتحاد كرة طولية من إيجور وصلت إلى رومارينيو الذي وضع الكرة في الشباك ولكنه كان في وضع تسلل.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+2' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

44' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

36' تراجع ملحوظ من لاعبي الاتحاد واستحواذ وسيطرة من أصحاب الأرض.

30' مرور نصف من مجريات الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

27' انحصار اللعب في وسط الملعب.

20' عرضية للحزم من الجانب الأيمن، قابلها أليسون برأسية خرجت إلى ركلة مرمى.

17' مباراة هادئة حتى الآن دون فرص خطرة من الطرفين.

11' ركلة حرة للحزم من الجانب الأيمن، وصلت إلى ستراندبيرج قابلها برأسية مرت بسلام على مرمى الاتحاد.

5' مرور خمس دقائق من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

1' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل الحزم:

التشكيل| 5-4-1

مليك عسله

سلطان فقيهي - عبد الإله الشمري - ذعار العتيبي - عبد الله الشمري - فهد العبيد

نيريس - أليسون - تياجو رودريجو - حمد العبدان

كارلوس ستراندبيرج

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

حازم الزهراني - أحمد حجازي - زياد الصحفي - مهند الشنقيطي

كريم الأحمدي - عبد الإله الملكي

عبد الرحمن العبود - إيجور - عبد العزيز البيشي

رومارينيو

📋| خيارات كوزمين كونترا في مواجهة #الاتحاد_الحزم ⚫️🟡 pic.twitter.com/qIhbIhEURM — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 28, 2021

وتراجع الاتحاد في آخر جولتين بصورة كبيرة بعد التعادل مع ضمك ثم تلقي هزيمة غير متوقعة من الشباب، ليخسر صدارته وتشتعل المنافسة على لقب الدوري السعودي مبكرًا.

الحزم هو الآخر ليس في أفضل أحواله هذا الموسم، إذ أنه يحتل المركز الحادي عشر بـ10 نقاط من 9 مباريات، ويعود آخر فوز لهم لشهر سبتمبر الماضي على حساب الفتح.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاتحاد ضد الحزم ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، وستُقام على ملعب نادي الحزم.