عبد الفتاح عسيري: الأهلي لن يتأثر سلبًا بتغيير مدربه، لم تظهر أي صعوبات مع جروس

الأهلي سيلعب أمام الحزم في الدوري السعودي، وعبد الفتاح عسيري متفائل بأداء ونتيجة إيجابية

أكد عبد الفتاح عسيري نجم الأهلي أن فريقه لن يتأثر سلبًا بتغيير المدرب خلال مواجهة الحزم في ثامن جولات الدوري السعودي مساء اليوم.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كريستيان جروس لقيادته فنيًا بعد تواجد صالح المحمدي لفترة مؤقتة تمكن خلالها من جمع 10 نقاط من 4 مباريات، وقد خلف المقال برانكو إيفانكوفيتش.

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وسيلعب الفريق مباراته الأولى تحت قيادة جروس أمام الحزم مساء اليوم، وقد استبعد عسيري تأثر فريقه سلبيًا بتغيير المدرب.

إذ نقلت عنه صحيفة الاقتصادية قوله "لن يكون هناك أي تأثير سلبي للمدرب جروس، سبق أن كان مدربًا للفريق وأغلبية العناصر الفنية على علم تام بأسلوبه وتكتيكيه الفني".

أضاف "لم يكن هناك أي صعوبات في الأيام الماضية بل جميع الأمور سارت بشكل جيد من الناحية التدريبية وأنهينا جميع التحضيرات للقاء اليوم الذي نأمل أن نوفق من خلاله وأن نظفر بالنقاط الثلاث".

وأكد الجناح السعودي أن اللقاء لن يكون سهلًا، مضيفًا "هناك من يرى أن اللقاء سيكون سهلًا بالنسبة لنا وهذا غير صحيح، نحترم الحزم بشكل كبير إذ حقق نتائج مميزة. لدينا هدف في هذا اللقاء يتمثل أولًا بالظهور بشكل جيد وثانيًا الحصول على النتيجة وخطف النقاط، ونعلم تمامًا بأن الأمر لن يكون بالسهل لذا سنبذل قصارى جهدنا في هذا اللقاء".