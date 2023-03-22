الحرمان من دوري أبطال أوروبا .. قضية نيجريرا تواصل الطعن في مستقبل برشلونة!

برشلونة يعيش جحيم قضية نيجريرا!

تواصل أزمة قضية نيجريرا الطعن في مستقبل برشلونة، الذي يواجه تهديد خطير بالحرمان من المشاركة القارية في الموسم القادم في حال ثبوت التهمة على النادي.

وبحسب تقارير صحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية، أصبح احتمال تعرض برشلونة لعقوبة الحرمان من المشاركة في مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" واردة بشدة بعد أن اعترف القضاء بالشكوى التي قدمها مكتب المدعي العام، في خضم سلسلة من التحقيقات التي لا تزال جارية.

وأشار التقرير إلى أن "اليويفا" طلب مزيدًا من المعلومات حول هذا الموضوع من الاتحاد الإسباني لكرة القدم لتقييم الإجراءات المحتملة التي يجب اعتمادها.

يمكن أن تتسبب قضية نيجريرا في إصدار عقوبة قاسية من قبل "اليويفا" على برشلونة، في حالة اعتبار أن هذه الإجراءات تتعارض مع نظامه، مثل ما تنص عليه المادة 12: "كل الأشخاص الذين يعملون تحت قواعد ومعايير "اليويفا" يجب عليهم الامتناع عن أي سلوك من شأنه الإضرار أو يمكن أن يضر بنزاهة الأندية والمسابقات".

نتيجة لذلك يمكن استبعاد برشلونة من النسخة التالية من دوري الأبطال، وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن "اليويفا" يدرك أنه لم تحدث مثل هذه المخالفات من جانب برشلونة وتوجد حالة من التريث قبل اتخاذ أي قرار.