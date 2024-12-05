تطور مفاجئ .. الحرس المدني يكتشف دليلًا جديدًا لإدانة برشلونة في قضية نيجريرا!

زيادة بقيمة 800 ألف يورو عن الرقم المُعلن!

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن تفاصيل جديدة في قضية الفساد الشهيرة والمعروفة باسم "نيجريرا" والمتورط فيها نادي برشلونة، مع خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق.

وتورط نادي برشلونة، في دفع أكثر من 7.5 مليون يورو، خلال الفترة من 2001 وحتى 2018، إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، حيث زعم النادي أنه استعان بخدماته كمستشار خارجي، لتزويد النادي الكتالوني بتقارير تتعلق بالتحكيم، بينما تشير الاتهامات إلى أن هذه الأموال كانت لمساعدة الفريق الكتالوني في تحقيق الألقاب بمجاملات تحكيمية مستفيدًا من منصبه.

ونشر الصحفي الإسباني ألفونسو بيريز ميدينا، تغريدة على حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، قال خلالها: "الفضيحة الأكبر في تاريخ كرة القدم الإسبانية تتزايد، حيث أثبت الحرس المدني أن المبلغ الذي دفعه نادي برشلونة لنيجريرا يقدر بـ8.3 مليون يورو".

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وأشار ميدينا، إلى أن السجلات بين برشلونة والشركة التي يملكها نيجريرا سجلت 135 معاملة وتحويلات بنكية بين عامي 2003 و2018.

ووفقًا لتقارير سابقة كان الحارس المدني، قد أبلغ القضاء الإسباني بوجود 3 ملايين يورو، في الحساب البنكي لزوجة نائب رئيس لجنة الحكام السابق، آنا باولا روفاس لوبيز، ومرت هذه الأموال من حسابها بطريقة غير شرعية.