الحرب الباردة تبدأ بين أياكس وريال مدريد بقيادة الأولتراس

ما الذي قامت به جماعات الأولتراس ضد ريال مدريد فجر اليوم وقبل مباراة دوري أبطال أوروبا

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قامت جماعات الأولتراس لفريق أياكس بمهاجمة الفندق الذي يقيم فيه فريق ريال مدريد في العاصمة الهولندية أمستردام.

ريال مدريد يحلّ ضيفًا على أياكس مساء اليوم، الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ جماعات تابعة لأولتراس أياكس قامت فجر اليوم، الأربعاء، بإطلاق العديد من الألعاب النارية بالقرب من فندق ريال مدريد.

وأوضحت أنّ الأمر كان متعمدًا بهدف حرمان اللاعبين من النوم وإزعاجهم.

وأشارت إلى أنّ الأمر لم يستمر طويلًا ورحل بعدها الجمهور ولكن بعد أن أزعجوا كل من في الفندق.

جوارديولا يحقق نتيجة تاريخية على تشيلسي بقيادة الكون أجويرو، وإليكم ما حدث بنظرة يلا جول 🔥 pic.twitter.com/PSG9UMR3QR

— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

ريال مدريد حقق بطولة دوري أبطال أوروبا في آخر 3 مواسم وكانت آخر مرة يودع البطولة في 2014-2015 على يد يوفنتوس الإيطالي.