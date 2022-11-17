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كوستاريكا

الحدود العراقية الكويتية تهدد استعدادات كوستاريكا لكأس العالم!

هيثم محمد
11:47 ص غرينتش+3 17‏/11‏/2022
Keysher Fuller and Keylor Navas of Costa Rica
واقعة غريبة تُلغي مباراة الفريق اللاتيني الودية

تم إلغاء ودية منتخب كوستاريكا الأخيرة قبل كأس العالم ضد العراق بسبب مشكلة على الحدود العراقية الكويتية منعت الفريق اللاتيني من العبور لخوض اللقاء ضد العراق.

ويعسكر المنتخب الكوستاريكي في الكويت منذ عدة أيام للاستعداد للمونديال، وكان يفترض أن يلعب الأربعاء ضد العراق بالبصرة لختام استعداداته قبل مواجهة إسبانيا بالمونديال الأربعاء القادم.

وأصدر الاتحاد الكوستاريكي بياناً أكد فيه أن المباراة المقررة مع العراق لم تحدث بسبب فشل حافلة المنتخب في العبور من الحدود العراقية الكويتية.

وأضاف البيان أن كان هناك اتفاق أن يعبر المنتخب دون ختم جواز سفر البعثة بحسب اتفاق ودي مع المسؤولين، ولكن عند الحدود واجهت البعثة طلباً بختم جوازات سفرها.

يذكر أن آخر وديات كوستاريكا كانت في سان خوسيه الأسبوع الماضي وفازت فيها على نيجيريا بهدفين مقابل لا شيء وسط حضور جمهوري غفير لوداع الفريق قبل السفر.

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