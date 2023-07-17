"الحدث الأكبر في الميركاتو" .. كشف حيلة النصر لخدعة صندوق الاستثمارات بصفقة انتقال ساديو ماني للأهلي

ماذا يحدث في صفقة ساديو ماني؟!

صراع شرس حاليًا بين النصر والأهلي؛ للتعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني.

بايرن ميونخ فتح الباب أمام ماني، للرحيل عن صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وسط عروض من النصر والأهلي، للتعاقد معه بشكل رسمي.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، عن كواليس "صادمة"، في صفقة الانتقال "المحتمل" للنجم السنغالي، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكتب الرشيد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "صندوق الاستثمارات السعودية؛ هو من تفاوض مع ساديو ماني، باسم النادي الأهلي.. وكان الاجتماع الأخير، قبل أكثر من أسبوع".

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن النادي العاصمي - في إشارة للنصر -، ومن خلال رئيسه التنفيذي، قام بالتفاوض مع ماني، دون العودة إلى صندوق الاستثمارات.

واختتم عناد الرشيد، تغريدته المثيرة؛ بالقول: "صفقة - إن تمت -؛ ستكون الحدث الأكبر في الميركاتو الصيفي الحالي".

جدير بالذكر أن النصر، لم يتعاقد سوى مع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بينما ضم الأهلي، الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، بالإضافة إلى الثلاثي المحلي عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي.