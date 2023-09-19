بـ"مشاهد الحب ومساعدة القدر" .. شمس النصر تشرق في إيران بأقل مجهود

فوز مريح للنصر في مستهل مشواره بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024

على الرغم من أن المباراة لم تكن مبهرة كرويًا؛ إلا أن نادي النصر السعودي، نجح بامتياز في تحقيق الفوز على مستضيفه برسبوليس الإيراني، بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

النصر بهذه النتيجة، ضمن صدارة المجموعة الخامسة بالمسابقة الآسيوية، برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن الدحيل القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني، بينما يقبع برسبوليس في القاع، بدون أي نقطة.

وفي الواقع.. هناك مجموعة من العوامل القدرية، قد تكون لعبت دورًا رئيسيًا في تحقيق العالمي الفوز، في أول ظهور لفريق سعودي على الأراضي الإيرانية، بعد غياب 8 سنوات كاملة.

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عوامل قدرية تقود النصر لـ"الفوز" على برسبوليس

أول هذه العوامل القدرية، التي ساعدت النصر في تحقيق الـ3 نقاط الغالية؛ هي غياب جماهير برسبوليس عن المدرجات، بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ بسبب عقوبة سابقة على الفريق.

ومن المعروف للجميع، مدى قوة تأثير الجماهير الإيرانية، على فرقها؛ حيث يبثون الرعب في نفوس لاعبي الأندية المنافسة؛ لتشجيعهم المتواصل، طوال الـ90 دقيقة.

كذلك.. خسر الفريق الإيراني، واحد من أهم نجومه، في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول؛ وهو مهدي ترابي، الذي تعرض للإصابة، متأثرًا بسوء أرضية الملعب.

حتى عندما انخفض أداء النصر، في بداية الشوط الثاني.. منح القدر، فرصة ثانية للعملاق السعودي؛ عندما تحصل ميلاد سارلاك، لاعب برسبوليس، على كارت أحمر في الدقيقة 52.

الحب داخل غرفة ملابس نادي النصر

وبالطبع لا يمكن الاعتماد على القدر في كل شيء.. هناك أيضًا عامل آخر "غير فني"؛ وهو الحب داخل غرفة ملابس الفريق، وتعامل المدرب الجيد، مع جميع اللاعبين؛ سواء الأساسيين أو الاحتياطين.

هذا الحب ظهر بوضوح بين محمد قاسم، ظهير أيسر النصر، والمدير الفني البرتغالي لويس كاسترو؛ بعد تسجيل اللاعب، هدفًا في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

هدف قاسم جاء في ظهوره الأول مع النصر، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ حيث تم تهميشه طوال الفترة الماضية، وعلى الرغم من ذلك، توجه اللاعب بعد تسجيله الهدف مباشرة، إلى مدربه البرتغالي، وقام باحتضانه، في مشهد يبين حالة التناغم داخل غرفة ملابس الفريق الأصفر.

التناغم في غرفة الملابس، كثيرًا ما يساهم في حسم المباريات للفرق، حتى لو لم يتم تقديم مستوى فني مبهر، داخل المستطيل الأخضر؛ وهو الأمر الذي يركز عليه معظم المدربين حول العالم حاليًا.

في المجمل.. يُمكن القول إن النصر، حقق مكاسب كبيرة للغاية، من رحلته إلى إيران؛ تتمنى الجماهير أن تؤثر بالإيجاب، في قادم المواعيد الهامة.