الحائلي يكشف عن خطاب رسمي يعزز موقف الاتحاد في قضية حمدالله

أنمار الحائلي رئيس الاتحاد يؤكد أن موقف ناديه سليم في ضم حمدالله من النصر بشكل مجاني.

أكد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد أن فريقه تلقى خطابًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد الأخير من خلاله أنه يقف على الحياد في قضية المغربي عبد الرزاق حمدالله.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها على هامش مؤتمر يخص أحد الرعاة الجدد، وأكد خلاله أن القضية لا تزال قائمة وبها بعض التطورات.

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا

Shahid Shahid

وقال الحائلي: "وصل لنا خطاب بالأمس من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد خلاله أنه لن يتخذ جانب أي طرف، وأن كل ما يشغل بالهم هو الوصول إلى حقيقة الأمور كاملة".

وأضاف مؤكدًا أن لا شيء تم حسمه بشكل نهائي في قضية اللاعب المغربي: "قضية عبد الرزاق حمدالله لا تزال قائمة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وكان عبد الرزاق قد تعرض للإيقاف لمدة أربعة أشهر في شهر أغسطس الماضي بسبب الشكوى التي قدمها النصر ضده وضد الاتحاد.

واتهم النصر الاتحاد بتحريض اللاعب حتى يفسخ عقده رفقة النصر حتى يستطيع الانضمام لصفوف فريقه الحالي بشكل مجاني.

وتلقى الاتحاد بعدها خطاب من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي تم من خلاله رفع الإيقاف عن اللاعب ليستطيع العودة للمشاركة من جديد.

جدير بالذكر أن الاتحاد يدخل مواجهة الكلاسكيو ضد النصر وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد عشر نقاط، بينما يحتل النصر المركز الرابع بتسع نقاط.