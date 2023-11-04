الحافلة وصلت للمدينة الخطأ .. موقف هوليودي يؤجل مباراة شباب آرسنال!

سيناريو غريب للغاية!

تم تأجيل مباراة فريق آرسنال أمام نظيره برايتون تحت 18 سنة بعد أن وصلت حافلة الفريق الضيف إلى مدينة بورنموث بدلًا من مدينة برايتون الساحلية.

جاء هذا قبل بداية المباراة بساعات قليلة، وكان من المستحيل أن يصل الفريق إلى ملعب المباراة الفعلي في الوقت المناسب من أجل خوضها في موعدها بحسب "إيفينينج ستاندرد".

مصدر من آرسنال أخبر "ياهو يو كيه" أن السائق اتخذ طريق M25 بدلًا من الطريق الذي كان عليه أن يأخذه، وفجأة وجدوا أنفسهم بعيدين عن وجهتهم بحوالي 150 كيلو مترًا.

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وبدأ شباب آرسنال تحت 18 سنة موسمهم بشكل رائع للغاية، حيث لم يخسروا في ثلاث مباريات وستكون مباراتهم التالية ضد نوريتش سيتي يوم 11 نوفمبر.

جدير بالذكر أن ذلك الفريق يقوده لاعب آرسنال السابق جاك ويلشر الذي بدأ رحلته التدريبية في الموسم الماضي معهم.