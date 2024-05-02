الحافلة تركته وحيدًا .. اختبار منشطات يزعج مبابي في ليلة "كئيبة" بدورتموند

فرصة للتعويض في حديقة الأمراء

واقعة غريبة تعرض لها المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، خلال مغادرته لملعب سيجنال أيدونا بارك معقل نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

مبابي شارك في المباراة التي انتهت بخسارة باريس سان جيرمان بهدف دون رد أمام دورتموند، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، قالت إن حافلة باريس تركت مبابي وحده بعد المباراة، وذلك بسبب اختبار المنشطات العشوائي الذي خضع له صاحب الـ25 سنة.

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وأشارت إلى أن أتوبيس الفريق توجه إلى المطار من دون مبابي، لأن الاختبار الذي أجراه جعله يغادر الملعب بشكل متأخر، قبل أن ينضم في وقت لاحق لباقي اللاعبين في المطار، للتواجد معهم في الطائرة خلال رحلة العودة إلى باريس.

وتأتي هذه الواقعة لتجعل ليلة النجم الفرنسي أكثر كآبة بمدينة دورتموند، حيث عانده الحظ في كرة تصدى لها القائم، بالإضافة لبعض الفرص الضائعة الأخرى أمام الفريق الألماني.

ويطمح مبابي في أن يظهر فريقه بصورة أفضل في مواجهة الإياب يوم الثلاثاء القادم على ملعب حديقة الأمراء، وذلك للتأهل إلى المباراة النهائية للعب ضد الفائز من بايرن ميونخ وريال مدريد.